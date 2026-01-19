<p>Die Gemeinde Tiers sucht einen\/e Schafhirten\/in für das Jahr 2026. <\/p><p>Die Kundmachung und das Gesuch können auf der Amtstafel der Gemeindehomepage <a href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/amtstafel_sgv.aspx?menuonr=220877403&sprache=1&docId=2278069">www.gemeinde.tiers.bz.it<\/a> heruntergeladen werden. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1527635&t=1768821106" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="Kundmachung" target="_self">Kundmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1527638&t=1768821372" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="Zulassungsgesuch">Zulassungsgesuch<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225781772-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>