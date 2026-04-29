<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass eine Rangordnung für die befristete Besetzung von zwei Stellen als <strong>Verwaltungsassistent\/in 6. Funktionsebene (BB 43) 1x in Vollzeit und 1x in Teilzeit<\/strong> (mind. 28\/38 Wochenstunden) erstellt wird.<\/p><p>Interessierte Bewerber können ein schriftliches Ansuchen <strong>innerhalb Freitag, 22.05.2026 – 11 Uhr<\/strong> im Personalamt abgeben.<\/p><p>Hier können die Unterlagen heruntergeladen werden:<\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1541469&t=1777379862" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" title="die Kundmachung">die Kundmachung<\/a><\/strong><strong><br><\/strong><strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1541472&t=1777379927" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">das Zulassungsgesuch<\/a><\/strong><\/p><p>Weitere Auskünfte und Erklärungen können telefonisch vormittags (Tel. <a href="tel:+390471640055">0471\/640055<\/a>) oder per E-Mail <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@tiers.eu">info@tiers.eu<\/a> eingeholt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225632564-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>