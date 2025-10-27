<p style="text-align: justify;">Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die Gemeinde Tiers beabsichtigt, <strong>für das Jahr 2026 vier landwirtschaftliche Tagelöhner zu beschäftigen.<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;">Interessierte Bewerber können ihr Ansuchen <strong>innerhalb Freitag 07.11.2025 11.00 Uhr <\/strong>abgeben. <\/p><p style="text-align: justify;">Die Unterlagen können auf der Homepage der Gemeinde Tiers heruntergeladen werden. <\/p><p style="text-align: justify;">Weitere Auskünfte und Erklärungen können telefonisch vormittags (Tel. <a href="tel:+390471640055">0471\/640055<\/a>) oder per E-Mail <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@tiers.eu">info@tiers.eu<\/a> eingeholt werden.<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225770777-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>