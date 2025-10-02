<p style="text-align: left;"><strong>Am Montag, den 13. Oktober 2025<\/strong> wird in Südtirol der Zivilschutz - Probealarm durchgeführt. <strong>Kurz nach 10:00 Uhr<\/strong> wird im ganzen Land für eine Minute das einheitliche Zivilschutzsignal mit auf- und abschwellendem Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein. Ziel des Zivilschutz-Probealarms ist es, die Bevölkerung und die in Südtirol anwesenden Gäste mit dem Zivilschutzsignal vertraut zu machen.<\/p><p style="text-align: left;">Weitere Informationen finden Sie <a href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung">hier<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225767213-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>