<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß <abbr title="Artikel" data-glossar-onr="225288676-558">Art.<\/abbr> 7 <abbr title="Absatz" data-glossar-onr="225288665-558">Abs.<\/abbr> 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden Link <a href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1520418&t=1763378671" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Auflistung der Begünstigten<\/a> veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225774008-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>