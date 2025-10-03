<p>Am <strong>Montag, den 06.10.25<\/strong> und am darauffolgenden <strong>Dienstag bis 17 Uhr<\/strong>, wird Dr. Di Vendra von Dr. Spies vertreten (siehe Sprechstunde unten). Bei Verdacht auf dringende Fälle ist Dr. Spies unter der Nummer <a href="tel:+393474798885">347\/47988 85<\/a> erreichbar.<\/p><p>Ab <strong>Dienstag, den 07.10.2025<\/strong>, findet die Sprechstunde wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (17-20 Uhr) statt.<\/p><p><strong>Sprechstunden Dr. Spies:<\/strong><br>Montag: Völs 09-11 Uhr und Blumau: 18-19 Uhr<\/p><p>Dienstag: Völs 09-11 Uhr<\/p><p><strong>Turnus Arzt am Wochenende des 05.10.25: Dr. Nock Tel: <\/strong><a href="tel:+393760887854"><strong>3760887854<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225767384-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>