<p><strong>DR. DI VENDRA<\/strong> IST VOM <strong>01.11.25 – 17.11.25 IM URLAUB<\/strong>. AB DIENSTAG DEM 18.11.25 IST DIE NORMALE SPRECHSTUNDE <strong>(17.00-20.00)<\/strong> VON DR. DI VENDRA GEPLANT.<\/p><p><strong>VERTRETENDER ARZT :<\/strong><br><strong>DR. SPIES<\/strong> (TEL.: <a href="tel:+393474798885">+39 347 479 8885<\/a> )<\/p><table style="width: 65%; margin-right: calc(35%);"><thead><tr><th style="width: 12.4462%;"><br><\/th><th style="width: 16.0647%;">Montag<\/th><th style="width: 17.1116%;">Dienstag<\/th><th style="width: 19.4838%;">Mittwoch<\/th><th style="width: 18.7152%;">Donnerstag<\/th><th style="width: 19.7463%;">Freitag<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 12.4462%;">Völs<\/td><td style="width: 16.0647%;">9-11<\/td><td style="width: 17.1116%;">9-11<\/td><td style="width: 19.4838%;"><br><\/td><td style="width: 18.7152%;">9-11<\/td><td style="width: 19.7463%;">16-17<\/td><\/tr><tr><td style="width: 12.4462%;">Tiers<\/td><td style="width: 16.0647%;"><br><\/td><td style="width: 17.1116%;">17.30 - 19<\/td><td style="width: 19.4838%;">17.30-19<\/td><td style="width: 18.7152%;">16-17<\/td><td style="width: 19.7463%;"><br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 12.4462%;">Blumau<\/td><td style="width: 16.0647%;">19-20<\/td><td style="width: 17.1116%;">15-16<\/td><td style="width: 19.4838%;"><br><\/td><td style="width: 18.7152%;">18-20<\/td><td style="width: 19.7463%;">11-12<\/td><\/tr><tr><td style="width: 12.4462%;">Atzwang<\/td><td style="width: 16.0647%;"><br><\/td><td style="width: 17.1116%;">13.45 - 14.45<\/td><td style="width: 19.4838%;"><br><\/td><td style="width: 18.7152%;"><br><\/td><td style="width: 19.7463%;"><br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 12.4462%;">Kardaun<\/td><td style="width: 16.0647%;"><br><\/td><td style="width: 17.1116%;"><br><\/td><td style="width: 19.4838%;">15-16<\/td><td style="width: 18.7152%;"><br><\/td><td style="width: 19.7463%;"><br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 12.4462%;"><br><\/td><td style="width: 16.0647%;"><br><\/td><td style="width: 17.1116%;"><br><\/td><td style="width: 19.4838%;"><br><\/td><td style="width: 18.7152%;"><br><\/td><td style="width: 19.7463%;"><br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><section><p><strong>AERZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST WOCHENENDE:<\/strong><br>WOCHENENDE 01.11\/02.11.2025:<br>DR. SPIES (TEL.: <a href="tel:+393474798885">+39 347 479 8885<\/a> )<br>WOCHENENDE 08.\/09.11.2025:<br>DR. NOCK (TEL.: <a href="tel:+393398236404">+39 339 823 6404<\/a> )<br>WOCHENENDE 15.\/16.11.2025:<br>DR. NOCK (TEL.: <a href="tel:+393398236404">+39 339 823 6404<\/a> )<\/p><\/section><section><br><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225771026-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>