<p style="text-align: left;"><strong><span lang="de-DE"><\/span><\/strong><span lang="de-DE"><\/span><span lang="de-DE">Dr. Spies ist vom <strong>20.09.2025 bis 05.10.2025 abwesend<\/strong>, die Vertretung übernimmt Dr. Di Vendra. Tel. Praxis Völs: <a href="tel:+393394842073">339\/4842073 <\/a><\/span><\/p><p style="text-align: left;"><span lang="de-DE"><strong>Vertretungsplan <\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>von Dr. Di Vendra:<\/strong><\/span><\/p><p style="text-align: left;">Montag: Völs am Schlern 09-11 Uhr und 17-20 Uhr<\/p><p style="text-align: left;">Dienstag: Tiers 09-11 Uhr und Völs am Schlern 17-20 Uhr<\/p><p style="text-align: left;">Mittwoch: Völs am Schlern 09-12 Uhr und Blumau 18-20 Uhr<\/p><p style="text-align: left;">Donnerstag: Völser Aicha: 9-11 Uhr und Völs am Schlern 18-20 Uhr<\/p><p style="text-align: left;">Freitag: Völs am Schlern 09-12 Uhr und 14-15Uhr<\/p><p style="text-align: left;"><strong>Ab dem 06.10.2025 ist Dr. Spies wider im Dienst. <\/strong><\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225764255-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>