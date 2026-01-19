<p>Auch im Sommer 2026 wird „Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft“ den Sommerkindergarten für Tierser Kindergartenkinder anbieten, und zwar vom <strong>29. Juni bis zum 07. August 2026 (6 Wochen).<\/strong> Die Einschreibungen finden von <strong>Sonntag, 01. Februar, ab 09:00 Uhr, bis Donnerstag, 05. Februar 2026 statt:<\/strong> ONLINE über <a href="https:\/\/kinderwelt.kidscamps.it\/search?from=&until=&language=&schoolLevel=schoollevel_1&q=tiers">https:\/\/kinderwelt.kidscamps.it<\/a> statt.<\/p><p>1. Woche: 29.06. - 03.07.2026 <\/p><p>2. Woche: 06.07. - 10.07.2026 <\/p><p>3. Woche: 13.07. - 17.07.2026 <\/p><p>4. Woche: 20.07. - 24.07.2026 <\/p><p>5. Woche: 27.07. - 31.08.2026 <\/p><p>6. Woche: 03.08. - 07.08.2026 <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225781747-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>