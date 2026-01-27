<p><strong>Start der Einschreibungen für die Sommerwochen<\/strong><\/p><p>In Kürze starten die Einschreibungen für die Sommerwochen. Aufgrund des neuen Finanzierungsmodells des Landes Südtirol war lange Zeit unklar, in welcher Form die Sommerangebote – insbesondere der Sommerkindergarten – stattfinden können.<\/p><p>Aus diesem Grund beginnen die Anmeldungen für den Sommerkindergarten nicht wie ursprünglich angekündigt am Sonntag, 1. Februar, sondern erst am <strong>Montag, 09. Februar um 19:30 Uhr.<\/strong><\/p><p>Die Anmeldungen für den Kinder- und Jugendsommer starten wie geplant am Montag, 02. Februar um 19:00 Uhr.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225782840-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>