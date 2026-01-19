<p>Die Anmeldungen finden von <strong>Montag, 2. Februar ab 19.00 Uhr bis Freitag, 27.<\/strong><\/p><p><strong>Februar 2026<\/strong> statt. In diesem Zeitraum gilt der Frühbucherpreis, anschließend<\/p><p>werden pro Anmeldung 10 € mehr verrechnet. Alle Anmeldungen erfolgen online<\/p><p>auf der Webseite <a href="https:\/\/www.jdbl.it\/">www.jdbl.it<\/a>.<\/p><p><strong>Kindersommer (1. – 4. Klasse Grundschule)<\/strong><\/p><p>Woche 1 Mo. 29.06. - Fr. 03.07.2026<\/p><p>Woche 2 Mo. 06.07. - Fr. 10.07.2026<\/p><p>Woche 3 Mo. 13.07. - Fr. 17.07.2026<\/p><p>Woche 4 Mo. 20.07. - Fr. 24.07.2026<\/p><p>Woche 5 Mo. 27.07. - Fr. 31.08.2026<\/p><p>Woche 6 Mo. 03.08. - Fr. 07.08.2026<\/p><p><br><\/p><p><strong>Jugendsommer (5. Klasse Grundschule - 3. Klasse Mittelschule)<\/strong><\/p><p>Woche 1 Mo. 29.06. - Fr. 03.07.2026<\/p><p>Woche 2 Mo. 06.07. - Fr. 10.07.2026<\/p><p>Woche 3 Mo. 13.07. - Fr. 17.07.2026<\/p><p>Woche 4 Mo. 20.07. - Fr. 24.07.2026<\/p><p><br><\/p><p><strong>Jugend Aktiv (Ab der 2. Mittelschule bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres)<\/strong><\/p><p>Woche 1: Mo. 13.07. - Fr. 17.07.2026<\/p><p>Woche 2: Mo. 20.07. - Fr. 24.07.2026<\/p><p>Woche 3: Mo. 27.07. - Fr. 31.08.2026<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225781751-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>