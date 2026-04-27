<p>> <strong>Die Alte Tierser Straße<\/strong>, bleibt wegen Instandhaltungsarbeiten im Abschnitt „Tennental – Rizzeg – Ganne“ am <strong>Donnerstag 30.04.2026<\/strong> von 07.30-12.00 Uhr und von 13.00 – 17.00 zeitweilig gesperrt.<\/p><p>> Für die Dauer der<strong> Florianifeier am Samstag, 02.05.2026<\/strong> bleibt der Straßenabschnitt der LS 65 vom <strong>Zivilschutzzentrum bis zur Pfarrkirche<\/strong> von 18.45 Uhr bis 19.00 Uhr vorübergehend gesperrt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225797752-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>