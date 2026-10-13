<p><strong><strong>04.11.2026 und 06.11.2026<\/strong><\/strong><\/p><p>Telefonische Vormerkung für Visiten nötig<\/p><ul><li>Dr. Christa Frauenfelder, Amb.: Vogelweidergasse 10 \/B, Kastelruth, Tel.: <a href="tel:+393516914591">3516914591<\/a><\/li><li>Dr. Wolfgang Kleon, Amb.: Birchabruck 5\/C, Tel: <a href="tel:+393455170107">3455170107<\/a><\/li><\/ul><table style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 13.9241%;"><br><\/th><th style="width: 41.4636%;">Vormittag<\/th><th style="width: 44.4858%;">Nachmittag<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 13.9241%; vertical-align: top;">Mittwoch<br><\/td><td style="width: 41.4636%;">8.00-11.00 Dr. Frauenfelder Kastelruth<br>( + tel. Bereitschaft ab 12.00 Uhr)<br><\/td><td style="width: 44.4858%;">14.30-17.30 Dr. Kleon Eggen<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 13.9241%;">Donnerstag<\/td><td style="width: 41.4636%;">8.00-11.00 Dr. Frauenfelder Kastelruth <br><\/td><td style="width: 44.4858%;">14.30 -19.00 Dr. Kleon Eggen ( + tel. Bereitschaft ab 12.00)<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 13.9241%; vertical-align: top;">Freitag<br><\/td><td style="width: 41.4636%;">8.00-11.00 Dr. Frauenfelder Kastelruth<p>9.00-11.30 Dr. Kleon Eggen<\/p><br><\/td><td style="width: 44.4858%; vertical-align: top;">Praxis Kardaun (von Dr. D'Addato)13.30-14.30 Dr. Kleon <br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225767832-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>