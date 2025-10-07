<p><strong>27.10.2025 bis 29.10.2025<\/strong><\/p><p>Telefonische Vormerkung für Visiten nötig<\/p><ul><li>Dr. Christa Frauenfelder, Amb.: Vogelweidergasse 10 \/B, Kastelruth, Tel.: <a href="tel:+393516914591">3516914591<\/a><\/li><li>Dr. Wolfgang Kleon, Amb.: Birchabruck 5\/C, Tel: <a href="tel:+393455170107">3455170107<\/a><\/li><\/ul><table style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 13.8894%;"><br><\/th><th style="width: 36.9219%;">Vormittag<\/th><th style="width: 49.0452%;">Nachmittag<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 13.8894%;">Montag<\/td><td style="width: 36.9219%;">9.00-11.30 Dr. Kleon Birchabruck<br><\/td><td style="width: 49.0452%;">16.00-19.00 Dr. Frauenfelder Kastelruth ( + tel. Bereitschaft ab 12.00 Uhr)<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 13.8894%;">Dienstag<\/td><td style="width: 36.9219%;">9.00-11.30 Dr. Kleon Birchabruck<br><\/td><td style="width: 49.0452%;">14.30-17.30 Dr. Frauenfelder Kastelruth ( + tel. Bereitschaft ab 12.00 Uhr)<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 13.8894%;">Mittwoch<\/td><td style="width: 36.9219%;">8.00-11.00 Dr. Frauenfelder Kastelruth<br><\/td><td style="width: 49.0452%;">14.30-17.30 Dr. Kleon Birchabruck ( + tel. Bereitschaft ab 12.00 Uhr)<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225767832-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>