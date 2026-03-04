<p style="text-align: left;"><span size="2">Die Breienerstraße muss von der <strong>Kreuzung Blumau bis zur Ortschaft Breien<\/strong> wegen Dringlichkeitsarbeiten\/Baumschlägerung für den gesamten Fahrzeugverkehr an den <strong>Tagen 04.03., 05.03. und 06.03. jeweils von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr gesperrt <\/strong><\/span><strong>werden.<\/strong><\/p><p style="text-align: left;">Der Fahrzeugverkehr wird über die LS24 und LS65 umgeleitet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tiers.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511952&detailonr=225787857-558">zum Artikel der Gemeinde<\/a>