<p>Der Gemeinderat hat am 30.03.2026 die neue Verordnung zur Zuweisung von Gästebetten beschlossen.<\/p><p>Die Verordnung finden Sie im Anhang.<\/p><h3>Formulare & Unterstützung<\/h3><p>Ab dem 15. April 2026 stehen die Formulare auf unserer Homepage zur Verfügung.<br>Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen benötigen, unterstützen wir Sie gerne.<br>Bitte vereinbaren Sie dafür ab dem 16. April einen Termin im Lizenzamt<br>📞 Tel. <a href="tel:+390473923219">0473 \/ 923219<\/a><\/p><h3>So reichen Sie Ihren Antrag ein<\/h3><p>Der Antrag muss über eine zertifizierte E-Mail (ZEP\/PEC) gesendet werden an:<br><a data-fr-linked="true" href="mailto:tirol.tirolo@legalmail.it">tirol.tirolo@legalmail.it<\/a><br>Falls Sie keine eigene zertifizierte E-Mail haben, kann der Antrag auch über einen beauftragten Fachmann (mit Vollmacht an Steuerberater oder Techniker) eingereicht werden.<\/p><h3>Wichtige Frist<\/h3><p>Die Anträge können nur in diesem Zeitraum eingereicht werden:<br><strong>2. Mai ab 12:00 Uhr bis 15. Mai um 12:00 Uhr<\/strong><br>👉 Wichtig:<\/p><ul><li>Die Einreichung ist nur online (telematisch) möglich<\/li><li>Für die Erstellung der Rangordnung zählt ausschließlich das chronologische Kriterium des Einreichens des entsprechenden Antrags in der Gemeinde<br><br><\/li><\/ul><h3>Kurz zusammengefasst<\/h3><p>✔ Formular ab 15. April online<br>✔ Unterstützung ab 16. April nach Terminvereinbarung<br>✔ Einreichung nur per ZEP\/PEC<br>✔ Frist: 02.05. – 15.05. (jeweils 12:00 Uhr)<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539635&t=1776255567" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">00 Ansuchen Zuweisung Gästebetten - Formular 3 - neuer Betrieb mit privater Vermietung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539636&t=1776255611" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">01 Sondervollmacht ZEP Antrag Zuweisung Gästebetten<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539637&t=1776255649" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">02 Brandschutz Erklärung Nicht Erhöhung Risiko<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539638&t=1776255740" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gastgewerbe Einstufung Vordruck A Zimmer<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539639&t=1776255755" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gastgewerbe Einstufung Vordruck B Wohneinheiten<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539640&t=1776255778" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">00 Ansuchen Zuweisung Gästebetten - Formular 1 - bestehender gastgewerblicher Betrieb<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539641&t=1776255796" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">00 Ansuchen Zuweisung Gästebetten - Formular 2 - bestehender Betrieb mit privater Vermietung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539642&t=1776256104"><\/a><a href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1539642&t=1776256104" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">2026.03.30 Verordnung Zuweisung Gästebetten<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tirol.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225053951&detailonr=225795815-2422">zum Artikel der Gemeinde<\/a>