<p>Die Anmeldungen für die Erlebniswochen 2026 erfolgen auch in diesem Jahr ausschließlich über den Onlinedienst auf der Website (ab Montag 23.02. um 08.00Uhr).<\/p><p>(Link wird hier veröffentlicht)<\/p><p>Wir weisen darauf hin, dass der Antrag nur dann korrekt eingereicht wurde, wenn Sie eine Bestätigungs-E-Mail erhalten haben. Sollten Sie keine E-Mail bekommen, bitten wir Sie, Ihre Anmeldung zu überprüfen und gegebenenfalls erneut einzureichen.<\/p><p>Bitte beachten Sie zudem, dass die erfolgreiche Übermittlung des Antrags noch keinen Platz in den Betreuungsstätten garantiert. Erst nach der Einteilung und sorgfältigen Prüfung aller Anträge werden Sie – gemeinsam mit der Zahlungsaufforderung – darüber informiert, für welche Wochen wir die Betreuung für Ihr Kind organisieren können.<\/p>