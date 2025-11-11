<p data-start="838" data-end="1098">Seit 2018 werden jährlich die wichtigsten sozio-ökonomischen Merkmale einer Stichprobe der Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz in Südtirol erhoben. Heuer findet in <strong data-start="1016" data-end="1062">unserer Gemeinde Tisens die Listenerhebung<\/strong> im Rahmen der Dauerzählung statt.<\/p><p data-start="1100" data-end="1300">📅 <strong data-start="1103" data-end="1127">Stichtag: 05.10.2025<\/strong><br data-start="1127" data-end="1130">\nAlle <strong data-start="1135" data-end="1208">betroffenen Haushalte wurden bereits mittels Rundschreiben informiert<\/strong>. Wir bitten euch, den <strong data-start="1231" data-end="1296">Fragebogen bis Dezember 2025 selbstständig online auszufüllen<\/strong> –<\/p><ul data-start="1301" data-end="1400">\n<li data-start="1301" data-end="1368">\n<p data-start="1303" data-end="1368">mit den <strong data-start="1311" data-end="1327">Zugangsdaten<\/strong>, die im Schreiben angegeben sind, oder<\/p>\n<\/li>\n<li data-start="1369" data-end="1400">\n<p data-start="1371" data-end="1400">über <strong data-start="1376" data-end="1384">SPID<\/strong> oder <strong data-start="1390" data-end="1397">CIE<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul><p data-start="1402" data-end="1585">💬 Wer Hilfe benötigt, kann sich an die <strong data-start="1442" data-end="1461">Gemeinde Tisens<\/strong> wenden, um einen <strong data-start="1479" data-end="1567">Termin mit einem Zähler oder einer Gemeindemitarbeiterin \/ einem Gemeindemitarbeiter<\/strong> zu vereinbaren.<\/p><p><strong>Tel<\/strong>.: 0473927337<\/p><p><strong>Email<\/strong>: info@tisens.eu<\/p><p><br><\/p><p><span style="background-color: unset; text-align: inherit;">⚠️ <\/span><strong data-start="1590" data-end="1612" style="background-color: unset; text-align: inherit;">Wichtiger Hinweis:<\/strong><\/p><p data-start="1587" data-end="1754">\nDie Teilnahme an der Erhebung ist <strong data-start="1649" data-end="1677">gesetzlich verpflichtend<\/strong>. Eine <strong data-start="1684" data-end="1713">Verweigerung der Auskunft<\/strong> kann <strong data-start="1719" data-end="1745">strafrechtliche Folgen<\/strong> haben.<\/p><p data-start="1756" data-end="1958">💡 <strong data-start="1759" data-end="1788">Danke für eure Mitarbeit!<\/strong><br data-start="1788" data-end="1791">\nEure Angaben helfen, ein aktuelles und realistisches Bild unserer Gesellschaft zu zeichnen – für eine bessere Planung und Entwicklung in Tisens und in ganz Südtirol.<\/p>