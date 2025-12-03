<p>Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 496\/2025 vom 25.11.2025 <span>wurde die Ausschreibung für das Projekt<strong> „Eingliederung von Senioren in gemeinnützige Tätigkeit“ <\/strong>für das Jahr 2026 genehmigt.<\/span><\/p><p><span>Gesucht werden Personen über 50 Jahre, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen und sich bis zum 19.12.2025 (12 Uhr) <strong>schriftlich im Personalamt <\/strong>bewerben.<\/span><\/p><p><span><br><\/span><\/p><p><span>Das Projekt umfasst folgende gemeinnützige Tätigkeiten:<\/span><\/p><ul><li style="font-weight: bold;"><span><strong>Schulen & Sicherheit:<\/strong> <\/span><\/li><\/ul><p><span>Unterstützung durch Aufsichtsdienste und Schülerlotsen zur Förderung von Sicherheit und sozialem Miteinander im Schulumfeld sowie Mithilfe im Mensadienst bei Essensausgabe und Reinigung;<\/span><\/p><ul><li style="font-weight: bold;"><span><strong>Umweltp<\/strong><strong>flege<\/strong><strong>:<\/strong><\/span><\/li><\/ul><p><span> Mitarbeit bei der Pflege von Grünflächen und Blumenrabatten zur Verschönerung und Belebung des Ortsbildes;<\/span><\/p><ul><li style="font-weight: bold;"><span><strong>Abfall- & Recyclingwesen:<\/strong> <\/span><\/li><\/ul><p><span>Kontrolle der getrennten Müllsammlung sowie Unterstützung im Recyclinghof zur Förderung von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit;<br><\/span><\/p><ul><li style="font-weight: bold;"><span><strong>Öffentliche Einrichtungen:<\/strong><\/span><\/li><\/ul><p><span>Mithilfe bei Kontrolle, kleineren Wartungs- und Reinigungsarbeiten zur Erhaltung kommunaler Gebäude und Infrastruktur sowie Mitarbeit in der öffentlichen Bibliothek;<br><\/span><\/p><ul><li style="font-weight: bold;"><span><strong>Winterdienst:<\/strong> <\/span><\/li><\/ul><p><span>Manuelle Schneeräumung und Ausbringung von Streugut auf Gehwegen und öffentlichen Flächen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit;<\/span><\/p><p><span><br><\/span><\/p><article tabindex="-1" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:fc916106-b9ae-42a2-a943-7d86a3f652bb-0" data-testid="conversation-turn-2" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"><div><div tabindex="-1" data-focus-mouse="false"><div><div data-message-author-role="assistant" data-message-id="86a9a9ec-9b90-44b7-acd4-9f1c127abf7b" dir="auto" data-message-model-slug="gpt-5-1"><div><div><p data-start="44" data-end="260" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><strong data-start="44" data-end="260" data-is-last-node="">Mit diesem Projekt setzt die Gemeinde ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement und lädt alle Interessierten herzlich dazu ein, durch ihre Mitarbeit einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/article>