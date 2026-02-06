<p data-start="336" data-end="513">Der Kulturbonus richtet sich an junge Menschen und dient der Förderung der kulturellen Teilhabe. Je nach Voraussetzungen kann ein Bonus von <strong data-start="476" data-end="495">bis zu 500 Euro<\/strong> beantragt werden.<\/p><p data-start="515" data-end="556"><strong data-start="515" data-end="556">Antragsberechtigt sind unter anderem:<\/strong><\/p><ul data-start="557" data-end="788"> <li data-start="557" data-end="648"> <p data-start="559" data-end="648">Jugendliche des <strong data-start="575" data-end="593">Jahrgangs 2007<\/strong> mit Wohnsitz in Italien und entsprechendem ISEE-Wert<\/p> <\/li> <li data-start="649" data-end="788"> <p data-start="651" data-end="788">Absolventinnen und Absolventen, die im Schuljahr <strong data-start="700" data-end="711">2024\/25<\/strong> die Matura mit <strong data-start="727" data-end="768">100 Punkten bzw. 100 mit Auszeichnung<\/strong> abgeschlossen haben<\/p> <\/li> <\/ul><p data-start="790" data-end="928">Der <strong data-start="794" data-end="849">Antragszeitraum läuft vom 31.01.2026 bis 30.06.2026<\/strong>.<br data-start="850" data-end="853"> Die Antragstellung erfolgt ausschließlich online mit <strong data-start="906" data-end="914">SPID<\/strong> oder <strong data-start="920" data-end="927">CIE<\/strong>.<\/p><p data-start="930" data-end="1062">Der Bonus kann für kulturelle Angebote wie Bücher, Kino, Theater, Konzerte, Museen, Kurse und ähnliche Aktivitäten verwendet werden.<\/p><p data-start="1064" data-end="1235">👉 <strong data-start="1067" data-end="1123">Weitere Informationen und Details zur Antragstellung<\/strong> sind auf der Website von <em data-start="1149" data-end="1169">Youth App Südtirol<\/em> abrufbar:<br data-start="1179" data-end="1182"> <a data-start="1182" data-end="1235" rel="noopener" target="_blank" href="https:\/\/youthappsuedtirol.com\/2026\/01\/27\/kulturbonus\/" title="https:\/\/youthappsuedtirol.com\/2026\/01\/27\/kulturbonus\/" aria-label="null">https:\/\/youthappsuedtirol.com\/2026\/01\/27\/kulturbonus\/<\/a><\/p>