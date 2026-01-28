<p data-start="461" data-end="694">Der Verein für Sachwalterschaft setzt sein kostenloses Beratungsangebot auch im Jahr 2026 fort. In verschiedenen Bezirken Südtirols haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, eine <strong data-start="644" data-end="671">kostenlose Erstberatung<\/strong> in Anspruch zu nehmen.<\/p><p data-start="696" data-end="1040">Die Beratung richtet sich an Personen, die Fragen zur <strong data-start="750" data-end="788">Beantragung einer Sachwalterschaft<\/strong> haben oder sich über die <strong data-start="814" data-end="890">Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Sachwalters bzw. einer Sachwalterin<\/strong> informieren möchten. Das Angebot ist besonders hilfreich für Betroffene, Angehörige sowie alle, die sich erstmals mit diesem Thema auseinandersetzen.<\/p><p data-start="1042" data-end="1251">Die Beratungen finden <strong data-start="1064" data-end="1102">nach vorheriger Terminvereinbarung<\/strong> in den jeweiligen <strong data-start="1121" data-end="1140">Sozialsprengeln<\/strong> statt. So wird sichergestellt, dass ausreichend Zeit für individuelle Fragen und Anliegen zur Verfügung steht.<\/p><p data-start="1253" data-end="1484">Weitere Details zu den Beratungsterminen, den Standorten sowie die entsprechenden <strong data-start="1335" data-end="1351">Kontaktdaten<\/strong> sind im Informationsblatt zu finden. Zusätzlich können Informationen auch per E-Mail unter <strong data-start="1443" data-end="1466"><a data-start="1445" data-end="1464" rel="noopener">info@sostegno.bz.it <\/a><\/strong>angefragt werden.<\/p>