<div><article tabindex="-1" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:6763bb40-47be-4b69-b7d1-290ba552b5d0-2" data-testid="conversation-turn-6" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"><div><div tabindex="-1" data-focus-mouse="false"><div><div data-message-author-role="assistant" data-message-id="a363fabe-74ec-48f2-a55f-4b217ab8d4e6" dir="auto" data-message-model-slug="gpt-5-3"><div><div><p data-start="0" data-end="317">Der <span><span>Südtiroler Jugendring<\/span><\/span> führt derzeit eine landesweite Umfrage zur Mobilität junger Menschen in <span><span>Südtirol<\/span><\/span> durch. Dabei geht es unter anderem um die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Barrierefreiheit, Mobilität in der Nacht sowie das persönliche Sicherheitsempfinden.<\/p> <p data-start="319" data-end="566">Die Ergebnisse sollen als Grundlage für Gespräche mit politischen und administrativen Entscheidungsträger*innen dienen. Um ein möglichst realistisches Bild der Situation junger Menschen zu erhalten, ist eine breite Beteiligung besonders wichtig.<\/p> <p data-start="568" data-end="701">Wenn du zwischen <strong data-start="585" data-end="604">18 und 35 Jahre<\/strong> alt bist und teilnehmen möchtest, kannst du dies über folgenden Link tun: <a class="e-rte-anchor" href="https:\/\/www.jugendring.it\/mitgliedsverein-details\/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=475&cHash=b321aa9fb2a05b187f4994b01f55bbef" title="https:\/\/www.jugendring.it\/mitgliedsverein-details\/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=475&cHash=b321aa9fb2a05b187f4994b01f55bbef" target="_blank"><span><span>Südtiroler Jugendring<\/span><\/span><\/a>.<\/p> <p data-start="703" data-end="736" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><strong data-start="703" data-end="724">Teilnahmeschluss:<\/strong> 28.03.2026.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/article><\/div>