<p>Meldeamtliche Bescheinigungen einfach online beantragen – jederzeit und überall <\/p><p data-start="561" data-end="792">Benötigen Sie eine meldeamtliche Bescheinigung? Dank der <strong data-start="618" data-end="661">ANPR-Dienste (Nationales Melderegister)<\/strong> können viele Anliegen des Meldeamtes bequem online erledigt werden – unabhängig von Öffnungszeiten und ohne den Gang zum Schalter.<\/p><p data-start="794" data-end="996">Die ANPR-Dienste ermöglichen einen direkten digitalen Kontakt mit Ihrer Gemeinde. Sie können die Dienstleistungen selbständig nutzen, egal ob von zu Hause oder unterwegs, und sparen dabei Zeit und Wege.<\/p><p> So funktioniert der Zugang <\/p><p data-start="1030" data-end="1080">Der Zugang zum ANPR-Portal ist einfach und sicher:<\/p><ol data-start="1081" data-end="1394"> <li data-start="1081" data-end="1174"> <p data-start="1084" data-end="1174">Besuchen Sie das ANPR-Portal unter<br data-start="1118" data-end="1121"> <a data-start="1124" data-end="1174" rel="noopener" target="_new" href="https:\/\/www.anagrafenazionale.interno.it\/home-deu\/">https:\/\/www.anagrafenazionale.interno.it\/home-deu\/<span aria-hidden="true"><svg xmlns="http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg" width="20" height="20" aria-hidden="true" data-rtl-flip=""><use href="\/cdn\/assets\/sprites-core-j9921kii.svg#304883" fill="currentColor"><\/use><\/svg><\/span><\/a><\/p> <\/li> <li data-start="1175" data-end="1321"> <p data-start="1178" data-end="1243">Melden Sie sich mit einer der folgenden digitalen Identitäten an:<\/p> <ul data-start="1247" data-end="1321"> <li data-start="1247" data-end="1255"> <p data-start="1249" data-end="1255">SPID<\/p> <\/li> <li data-start="1259" data-end="1298"> <p data-start="1261" data-end="1298">Elektronische Identitätskarte (CIE)<\/p> <\/li> <li data-start="1302" data-end="1321"> <p data-start="1304" data-end="1321">Bürgerkarte (CNS)<\/p> <\/li> <\/ul> <\/li> <li data-start="1322" data-end="1394"> <p data-start="1325" data-end="1394">Wählen Sie den gewünschten Dienst aus und folgen Sie den Anweisungen.<\/p> <\/li> <\/ol><p> Verfügbare Online-Dienste <\/p><p data-start="1427" data-end="1473">Über das ANPR-Portal können Sie unter anderem:<\/p><ul data-start="1474" data-end="1664"> <li data-start="1474" data-end="1509"> <p data-start="1476" data-end="1509"><strong data-start="1476" data-end="1497">Selbsterklärungen<\/strong> erstellen<\/p> <\/li> <li data-start="1510" data-end="1602"> <p data-start="1512" data-end="1602"><strong data-start="1512" data-end="1545">Meldeamtliche Bescheinigungen<\/strong> für sich selbst oder für Familienangehörige beantragen<\/p> <\/li> <\/ul><p data-start="1666" data-end="1790">Die meisten Bescheinigungen werden <strong data-start="1701" data-end="1731">sofort digital ausgestellt<\/strong> und können direkt heruntergeladen oder ausgedruckt werden.<\/p><p> Ihre Vorteile <\/p><ul data-start="1811" data-end="1935"> <li data-start="1811" data-end="1840"> <p data-start="1813" data-end="1840">Rund um die Uhr verfügbar<\/p> <\/li> <li data-start="1841" data-end="1901"> <p data-start="1843" data-end="1901">Keine Wartezeiten und kein persönliches Erscheinen nötig<\/p> <\/li> <li data-start="1902" data-end="1935"> <p data-start="1904" data-end="1935">Einfach, sicher und kostenlos<\/p> <\/li> <\/ul><p data-start="1937" data-end="2059">Nutzen Sie die digitalen Dienste des ANPR und erledigen Sie Ihre meldeamtlichen Angelegenheiten schnell und unkompliziert.<\/p>