<p><strong data-start="159" data-end="193">Kindergarteneinschreibung 2026<\/strong><\/p><p data-start="195" data-end="346">Die <strong data-start="199" data-end="252">Einschreibungen für das kommende Kindergartenjahr<\/strong> finden<br data-start="259" data-end="262"> <strong data-start="262" data-end="300">von 08. Jänner bis 16. Jänner 2026<\/strong> statt und erfolgen <strong data-start="320" data-end="345">ausschließlich <\/strong><a class="e-rte-anchor" href="https:\/\/civis.bz.it\/de\/dienste\/dienst.html?id=1037564" title="https:\/\/civis.bz.it\/de\/dienste\/dienst.html?id=1037564" target="_blank"><strong data-start="320" data-end="345">online<\/strong><\/a>.<\/p><p data-start="348" data-end="391">Für die Online-Einschreibung benötigen Sie:<\/p><ul data-start="392" data-end="510"> <li data-start="392" data-end="418"> <p data-start="394" data-end="418">einen <strong data-start="400" data-end="416">SPID-Account<\/strong><\/p> <\/li> <li data-start="419" data-end="471"> <p data-start="421" data-end="471">oder die <strong data-start="430" data-end="469">elektronische Identitätskarte (CIE)<\/strong><\/p> <\/li> <li data-start="472" data-end="510"> <p data-start="474" data-end="510">oder eine <strong data-start="484" data-end="510">aktivierte Bürgerkarte<\/strong><\/p> <\/li> <\/ul><hr data-start="512" data-end="515"><p><strong data-start="521" data-end="556">Wer kann eingeschrieben werden?<\/strong><\/p><p data-start="558" data-end="753">In den Kindergarten aufgenommen werden können <strong data-start="604" data-end="619">alle Kinder<\/strong>,<br data-start="620" data-end="623"> die <strong data-start="627" data-end="685">bis Ende Dezember 2026 das dritte Lebensjahr vollenden<\/strong><br data-start="685" data-end="688"> und die <strong data-start="696" data-end="737">gesetzlich vorgeschriebenen Impfungen<\/strong> erhalten haben.<\/p><hr data-start="755" data-end="758"><p><strong data-start="764" data-end="800">Verpflichtendes Kindergartenjahr<\/strong><\/p><p data-start="802" data-end="935">Das verpflichtende Kindergartenjahr betrifft <strong data-start="847" data-end="862">alle Kinder<\/strong>,<br data-start="863" data-end="866"> die <strong data-start="870" data-end="929">zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. April 2022 geboren<\/strong> sind.<\/p><p data-start="937" data-end="1140">Eltern, die im verpflichtenden Kindergartenjahr die <strong data-start="989" data-end="1031">Bildung ihres Kindes selbst übernehmen<\/strong>,<br data-start="1032" data-end="1035"> müssen <strong data-start="1042" data-end="1076">innerhalb der Einschreibefrist<\/strong> bei der <strong data-start="1085" data-end="1105">Wohnsitzgemeinde<\/strong><br data-start="1105" data-end="1108"> eine <strong data-start="1113" data-end="1131">Eigenerklärung<\/strong> abgeben.<\/p><p data-start="1142" data-end="1344">Mit dieser Erklärung bestätigen die Erziehungsverantwortlichen,<br data-start="1205" data-end="1208"> dass sie mit dem Kind <strong data-start="1230" data-end="1265">Bildungstätigkeiten durchführen<\/strong>,<br data-start="1266" data-end="1269"> die den <strong data-start="1277" data-end="1331">Rahmenrichtlinien für den Kindergarten in Südtirol<\/strong> entsprechen.<\/p><p data-start="1346" data-end="1454">Die Eigenerklärung kann <strong data-start="1370" data-end="1403">per E-Mail oder in Papierform<\/strong><br data-start="1403" data-end="1406"> bei der <strong data-start="1414" data-end="1434">Wohnsitzgemeinde<\/strong> eingereicht werden.<\/p><hr data-start="1456" data-end="1459"><p><strong data-start="1465" data-end="1476">Wichtig<\/strong><\/p><p data-start="1478" data-end="1593">Auch für <strong data-start="1487" data-end="1536">Kinder, die den Kindergarten bereits besuchen<\/strong>,<br data-start="1537" data-end="1540"> ist eine <strong data-start="1549" data-end="1592">Online-Wiedereinschreibung erforderlich<\/strong>.<\/p>