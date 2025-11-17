<p><span>Es wird mitgeteilt, dass die Beitragsansuchen der Vereine für die ordentliche Tätigkeit des Jahres 2026 innerhalb 28. Februar 2026 eingereicht werden können.<\/span><br><span>Die Gesuche können im Gemeindeamt abgegeben oder digital an die PEC-Mail-Adresse<span> <\/span><span>tisens.tesimo@legalmail.it<\/span><\/span><span><span> <\/span>bzw. an die E-Mail<span> <\/span><span>info@tisens.eu<\/span><\/span><span><span> <\/span>gesendet werden.<\/span><br><span>Es werden nur jene Ansuchen berücksichtigt, <span>welche mit dem Formular der Gemeinde korrekt abgefasst, einen nachgewiesenen Bedarf haben <\/span>und innerhalb <span>28. Februar 2026 <\/span>eingereicht werden.<\/span><br><br><\/p>