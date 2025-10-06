<section id="Beschreibung618548"><div><p><strong>Rangordnung für die Zuweisung einer Mietwohnung des sozialen Wohnbaus <\/strong><\/p><p>Gemäß Art. 32 des D.LH Nr. 27\/23 wird am <strong>01.10.2025<\/strong><span> <\/span>die aktualisierte Rangordnung veröffentlicht. Die Gesuchsteller können ihre Position in der Rangordnung mittels der ihnen zugewiesenen Gesuchnummer finden. Der Namen des Gesuchstellers scheint nicht auf. <br>Die Gesuchnummer ist im Schreiben über die Mitteilung der Zuweisung der Punkte mitgeteilt worden. <\/p><p><a href="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung__;!!IC0dFnBEFA8modo!TISvs5iHCaxa9w12yn0ooFdVta_UYxmunbl6ShUNLMzTUdV5vV6QfNNHJoCobiwWHPMcZW_9odt7Na-cmyqRC-j7anv_dA$" target="_blank" rel="noopener noreferrer" aria-label="null"><strong><u>https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung<\/u><\/strong><\/a><\/p><p>SÄMTLICHE WEITERE INFORMATIONEN UND VORLAGEN sind auf unserer Homepage unter dem Link<span> <\/span><a href="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/dienste\/wohnungsgesuche.asp__;!!IC0dFnBEFA8modo!TISvs5iHCaxa9w12yn0ooFdVta_UYxmunbl6ShUNLMzTUdV5vV6QfNNHJoCobiwWHPMcZW_9odt7Na-cmyqRC-gvNom61w$" target="_blank" rel="noopener noreferrer" aria-label="null"><u>https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/dienste\/wohnungsgesuche.asp<\/u><\/a><span> <\/span>veröffentlicht. <\/p><\/div><\/section><section><div><br>\n\n<\/div><\/section>