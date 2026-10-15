<section><section id="Beschreibung313174"><div><p>Gemäß Art. 32 des D.LH Nr. 27\/23 wird am 01.10.2026 die aktualisierte Rangordnung veröffentlicht. Die Gesuchsteller können ihre Position in der Rangordnung mittels der ihnen zugewiesenen Gesuchsnummer finden. Der Namen des Gesuchstellers scheint nicht auf.<\/p><p><br>Die Gesuchsnummer ist im Schreiben über die Mitteilung der Zuweisung der Punkte mitgeteilt worden. <\/p><p><br><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung"><strong>https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung<\/strong><\/a><\/p><p><br><br>SÄMTLICHE WEITERE INFORMATIONEN UND VORLAGEN sind auf unserer Homepage unter dem Link <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/wohnungsgesuche">https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/wohnungsgesuche<\/a> veröffentlicht.<\/p><\/div><\/section><div> <\/div><\/section>