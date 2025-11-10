<p><\/p><p data-start="488" data-end="821">Die Gemeinde Tisens beteiligt sich gemeinsam mit Meran, Algund, Lana, Marling, Tirol, Riffian, Kuens, Schenna, Tisens, Partschins und Nals an speziellen <strong data-start="643" data-end="659">Taxidiensten<\/strong>. Diese Angebote sollen allen Bürgerinnen und Bürgern helfen, sicher und selbstständig unterwegs zu sein – sei es für Arztbesuche, Einkäufe oder andere Termine.<\/p><p data-start="823" data-end="1093"><strong data-start="823" data-end="842">Frauennachttaxi<\/strong><br data-start="842" data-end="845">\nFrauen ab 16 Jahren können den Dienst <strong data-start="883" data-end="908">bis zu 52 Mal im Jahr<\/strong> nutzen. Für jede Fahrt zwischen <strong data-start="941" data-end="967">20:30 Uhr und 6:00 Uhr<\/strong> gibt es einen Zuschuss von <strong data-start="995" data-end="1002">€10<\/strong>. Bis zu vier Frauen können gemeinsam fahren – die Auszahlung erfolgt einmalig pro Fahrt.<\/p><p data-start="1095" data-end="1354"><strong data-start="1095" data-end="1114">SeniorInnentaxi<\/strong><br data-start="1114" data-end="1117">\nSeniorInnen ab 70 Jahren können <strong data-start="1149" data-end="1179">bis zu 52 Fahrten pro Jahr<\/strong> in Anspruch nehmen: <strong data-start="1200" data-end="1207">€10<\/strong> Zuschuss pro Fahrt in der Nacht (20:30–6:00 Uhr) und <strong data-start="1261" data-end="1270">€5,50<\/strong> tagsüber (6:00–20:30 Uhr). So bleiben ältere MitbürgerInnen mobil und unabhängig.<\/p><p data-start="1356" data-end="1636"><strong data-start="1356" data-end="1398">Taxi für Menschen mit Beeinträchtigung<\/strong><br data-start="1398" data-end="1401">\nPersonen mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 74 % können den Dienst <strong data-start="1475" data-end="1501">rund um die Uhr nutzen<\/strong>. Sie erhalten eine Rückvergütung von <strong data-start="1539" data-end="1546">€10<\/strong> pro Fahrt nachts und <strong data-start="1568" data-end="1577">€5,50<\/strong> tagsüber. Fahrten mit Begleitung sind ebenfalls möglich.<\/p><p data-start="1638" data-end="1666"><strong data-start="1638" data-end="1664">Weitere Informationen:<\/strong><\/p><ul data-start="1667" data-end="2067">\n<li data-start="1667" data-end="1855">\n<p data-start="1669" data-end="1855">Maximal <strong data-start="1677" data-end="1700">52 Fahrten pro Jahr<\/strong> pro Person, wobei die Dienste nicht kombinierbar sind (außer Frauen über 70, die 25 Fahrten SeniorInnentaxi + 27 Fahrten Frauennachttaxi nutzen können).<\/p>\n<\/li>\n<li data-start="1856" data-end="1921">\n<p data-start="1858" data-end="1921">Die <strong data-start="1862" data-end="1892">Abrechnung erfolgt digital<\/strong> über die Taxifahrer*innen.<\/p>\n<\/li><li data-start="1856" data-end="1921"><p data-start="1858" data-end="1921">Die <strong data-start="1928" data-end="1942">Auszahlung<\/strong> erfolgt in der <strong data-start="1954" data-end="2011">Gemeinde Tisens<\/strong> – bitte Steuerkarte bzw. Gesundheitskarte und Ausweis mitbringen.<\/p><\/li>\n\n<\/ul><p data-start="2069" data-end="2158">Nutzen Sie dieses praktische Angebot, um sicher, bequem und flexibel unterwegs zu sein!<\/p>