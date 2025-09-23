<p>Die Urlaubsvertretung übernehmen Dr. Lorenz Knoflach und Dr. Christian Zanella in der Praxis in Lana, Am Gries 27\/A <\/p><p>Tel. 0473\/550413 oder 0473\/560264<\/p><p><br><\/p><table class="e-rte-table" style="width: 100%; min-width: 0px;"><tbody><tr style="height: 62px;"><td style="width: 23.7482%; background-color: rgb(242, 242, 242);" class="">Montag <\/td><td style="width: 76.1803%;" class="">07.30 - 10.30 Dr. Zanella<br>17.00 - 19.00 Dr. Knoflach<\/td><\/tr><tr style="height: 38px;"><td style="width: 23.7482%; background-color: rgb(242, 242, 242);" class="">Dienstag <\/td><td style="width: 76.1803%;" class="">14.00 - 17.00 <span><span> <\/span>Dr. Zanella<\/span><\/td><\/tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 23.7482%; background-color: rgb(242, 242, 242);" class="">Mittwoch <\/td><td style="width: 76.1803%;" class="">08.30 - 12.00 Dr. Knoflach<\/td><\/tr><tr style="height: 57px;"><td style="width: 23.7482%; background-color: rgb(242, 242, 242);" class="">Donnerstag <\/td><td style="width: 76.1803%;" class="">08.00 - 10.30 Dr. Zanella<br>15.30 - 18.30 Dr. Knoflach<\/td><\/tr><tr style="height: 39px;"><td style="width: 23.7482%; background-color: rgb(242, 242, 242);" class="">Freitag <\/td><td style="width: 76.1803%;" class="">14.00 - 17.00 <span><span> <\/span>Dr. Zanella<\/span><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p>