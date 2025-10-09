<p><strong>Kurz nach 10 Uhr wird landesweit eine Minute lang das einheitliche Zivilschutzsignal mit einem auf- und abschwellenden Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein und damit verbunden eine Benachrichtigung in Radio und Fernsehen über das Bevölkerungs-Alarmierungssystem BAS<\/strong>.<\/p><p>Weitere Informationen zur Alarmierung der Bevölkerung sowie für das Video, finden Sie auf der Internetseite der Agentur für Bevölkerungsschutz <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung">https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung" title="externer Link"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tisens.bz.it\/hp\/News\/b01ab4b6-b38e-4f7e-93db-83fd9952bd8d">zum Artikel der Gemeinde<\/a>