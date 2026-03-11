<p class="align_center"><strong>Altkleidersammlung im Pustertal<\/strong><\/p><p class="align_center">Was gesammelt wird und was nicht<\/p><p><br><\/p><p>Seit dem 1. Jänner ist die Sozialgenossenschaft Renovas im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Pustertal für die Sammlung von gebrauchten Kleidern und Schuhen aus Privathaushalten in den Gemeinden des Pustertals zuständig.<\/p><p><br><\/p><p>Gesammelt werden gut erhaltene, tragfähige Kleidung, Oberbekleidung, saubere Unterwäsche und Socken, paarweise gebündelte Schuhe, Lederwaren, Accessoires sowie Heimtextilien wie Bettwäsche, Decken oder Handtücher. Wichtig ist, dass die Ware sauber und trocken in die Container gegeben wird. Nicht in die Sammelcontainer gehören nasse, verschmutzte oder verschimmelte Textilien, kaputte Kleidung, einzelne Schuhe, Teppiche, Matratzen, Regenschirme, Arbeits- und Schutzbekleidung, Produktionsabfälle oder Restmüll. Falscheinwürfe erhöhen die Entsorgungskosten für alle, da diese getrennt entsorgt werden müssen.<\/p><p><br><\/p><p>Die gesammelten Alttextilien werden über Partnerbetriebe an Sortierzentren in Deutschland und Holland weitergeleitet. Dort wird jedes Stück von Hand geprüft. Tragfähige Kleidung gelangt in den Second-Hand-Kreislauf, andere Textilien werden zu Recyclingfasern oder Putzlappen verarbeitet, nicht verwertbare Ware wird verbrannt.<\/p><p><br><\/p><p>Der Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal Robert Alexander Steger betont: „Die Altkleidersammlung ist eine wichtige öffentliche Dienstleistung für unsere Gemeinden. Damit sie ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll funktioniert, braucht es die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger.“ Er verweist auf den Hauptslogan der Infokampagne: „Wir sammeln Kleidung. Die Verantwortung bleibt bei dir.“ Die anfallenden Kosten werden über die Müllgebühren finanziert. Informationen zu Standorten und Öffnungszeiten der Sammelstellen finden Bürgerinnen und Bürger auf den Webseiten der jeweiligen Mitgliedsgemeinden der Bezirksgemeinschaft Pustertal.<\/p><p><br><\/p><p>Die Geschäftsleiterin von Renovas Elisabeth Falser weist darauf hin, dass klar zwischen wiederverwendbaren Alttextilien und nicht verwertbaren Textilabfällen unterschieden werden müsse. Nur saubere, tragfähige Kleidung ermögliche eine sinnvolle Wiederverwendung. Mit einer begleitenden Sensibilisierungskampagne macht Renovas unter der Präsidentschaft von Joachim Kerer daher gemeinsam mit der Bezirksgemeinschaft darauf aufmerksam, dass Konsumverhalten Auswirkungen über den Moment des Wegwerfens hinaus hat. Der wirksamste Beitrag zum Umweltschutz bleibt ein bewusster Einkauf, lange Nutzung, Reparatur und die Weitergabe tragfähiger Kleidung.<\/p><p class="align_center">***<\/p><p>Renovas ist eine Sozialgenossenschaft mit Sitz in Bozen. Die Sammlung sichert Arbeitsplätze für Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt.<\/p><p><br><\/p><p class="align_center">***<\/p><p>Informationen zu Sammelcontainern, zu Sammelgut und zur Kampagne finden sich auf den Websiten der Gemeinden des Pustertals, auf der Webseite der Bezirksgemeinschaft <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.bezirksgemeinschaftpustertal.it">www.bezirksgemeinschaftpustertal.it<\/a> und auf <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.renovas.it">www.renovas.it<\/a>.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie in den Umweltdiensten der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter 0474 412980, <a data-fr-linked="true" href="mailto:umweltdienste@bzgpust.it">umweltdienste@bzgpust.it<\/a>.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225789179-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>