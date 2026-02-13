<p><br>Die Gemeinde Toblach nimmt für die Sommermonate Juli und August 2026 (2 Monate) 1 Praktikant\/in auf und zwar für folgenden Dienstbereich: <strong>Bibliothek<\/strong><br><br><strong>Abgabe der Gesuche innerhalb 31. März 2026<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>- <a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=220448339-852&sprache=1"><\/a><a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225785051-852&sprache=1">Kundmachung<\/a><\/p><p>- <a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225785054-852&sprache=1">Gesuchsmuster<\/a><\/p><p>- <a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225685316-852&sprache=1">Information Datenschutz<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/GetDocument.ashx?fileid=1062257" target="_self" title="Name: Kundmachung-avviso.pdf Größe: 352 Kb"><br><\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225124575-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>