<p>Der Bürgermeister gibt in Durchführung des Gemeindeausschussbeschlusses Nr. 8\/A vom 14.01.2026, rechtskräftig im Sinne der geltenden Gesetze, bekannt, dass folgende öffentliche Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen ausgeschrieben sind:<br><br><\/p><ul><li><strong>1 Stelle als Verwaltungsassistent\/in, 6. Funktionsebene, Berufsbild Nr. 43, im Bereich Bauamt in Vollzeit (100%) <\/strong><\/li><li><strong>1 Stelle als Verwaltungsassistent\/in, 6. Funktionsebene, Berufsbild Nr. 43, im Bereich Finanzdienst in Vollzeit (100%)<\/strong><\/li><\/ul><p><br><strong>1 Stelle ist den Angehörigen der italienischen Sprachgruppe und 1 Stelle den Angehörigen der deutschen Sprachgruppe vorbehalten.<\/strong><br><br>Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen die Bewerber beim Personalamt der Gemeinde <strong>bis spätestens 20.02.2026, 12 Uhr<\/strong> die Bewerbung auf stempelfreiem Papier einreichen.<\/p><p>Für weitere Erklärungen und Auskünfte können sich die Interessenten an das Personalamt der Gemeinde Toblach wenden, wo auch Kopien dieser Ausschreibung und die Gesuchsmuster erhältlich sind (Tel. 0474 \/ 970504, Email <a href="mailto:siggi@toblach.eu" title="Siegfried Santer ">siggi@toblach.eu<\/a> oder <abbr data-glossar-onr="225334965-852">PEC<\/abbr> toblach.dobbiaco@legalmail.it.<br><br><br>- <a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781318-852&sprache=1">Wettbewerbsausschreibung<\/a><\/p><p>- <a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781319-852&sprache=1">Gesuchsmuster<\/a><\/p><p>- <a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225685316-852&sprache=1">Information Datenschutz<\/a><br><br><br>DER BÜRGERMEISTER<br>Martin Rienzner<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225735190-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>