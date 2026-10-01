<p>Herr Matthias von Wenzl steht Ihnen gerne zur Verfügung<\/p><p><br><\/p><p><strong>Was?<\/strong><br>Beratung für den eigenständigen Umgang mit digitalen Themen und Hilfestellung bei konkreten Problemen im digitalen Bereich. Für alle Altersgruppen.<\/p><p><strong>Wo?<\/strong><br>Bibliothek Toblach<\/p><p><strong>Wann?<\/strong><br>am 8. Oktober 2026 und am 22. Oktober 2026. Danach jeden zweiten und jeden vierten Donnerstag im Monat jeweils von 09.00 bis 12.00 Uhr.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225826879-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>