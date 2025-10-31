<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an.<\/p><p>Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können.<\/p><p>Anmeldelink und Kalender für die kostenlose digitale Beratung der Firma ADV Studio<\/p><p><br><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="\/\/www.advstudio.it\/digipoint">www.advstudio.it\/digipoint<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225771462-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>