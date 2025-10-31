<p>Vor vielen Jahren war der erste Gedanke zum Neubau eines Sozialzentrums in Toblach gefasst und ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben worden. Eine Jury wählte das Siegerprojekt aus, dann ging es mit der Planung konkret los. Im März 2023 starteten die Bauarbeiten und nun ist das neue Zentrum bezugsfertig.<\/p><p>Die Struktur vereint unter vier Dächern wichtige soziale Einrichtungen des Hochpustertals, schafft für die dort arbeitenden und betreuten Menschen ein neues Zuhause und soll auch für die Bevölkerung ein Ort der Begegnung und des Miteinanders sein.<\/p><p><br><\/p><p><br><img src="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1518139&mode=T&width=640&height=480&t=1761911054" class="fr-fic fr-dii width66" alt="Fotos: Oliver Jaist" title="Fotos: Oliver Jaist"><img src="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1518140&mode=T&width=640&height=480&t=1761911061" class="fr-fic fr-dii width66" alt="Fotos: Oliver Jaist" title="Fotos: Oliver Jaist"><\/p><p><br><\/p><p>So eine schöne und gelungene Struktur muss natürlich auch gefeiert werden. Wir freuen uns, Sie zur offiziellen Einweihungsfeier herzlich einzuladen:<\/p><p> <\/p><p><strong>am Samstag, 8. November 2025<\/strong><br><strong>um 10 Uhr<\/strong><br><strong>vor dem neuen Sozialzentrum Toblach<\/strong><\/p><p>(Ehrenbergstraße 1, 39034 Toblach)<\/p><p> <\/p><p>Die Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen, die Stiftung „Hans Messerschmied“ und die Bezirksgemeinschaft Pustertal freuen sich auf Ihr Dabeisein.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225771471-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>