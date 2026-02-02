<p>Die EU‑Verordnung 2019\/1157 legt fest, dass <strong>italienische Identitätskarten in Papierform ab dem 3. August 2026 ungültig<\/strong> werden. Dies betrifft sowohl die Verwendung im Ausland als auch innerhalb Italiens.<\/p><p>Die Gemeinde Toblach fordert daher alle Bürger*innen mit einer Papier‑ID auf, rechtzeitig eine elektronische Identitätskarte (EIK\/CIE) im Meldeamt zu beantragen.<\/p><p>Für den Termin erforderlich:<\/p><ul><li>alte Identitätskarte<\/li><li>aktuelles Passfoto<\/li><li>Steuernummer oder Gesundheitskarte<\/li><li>Kosten: 22 € (bar oder Bancomat)<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783581-852&sprache=1">Informationsschreiben<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225783579-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>