<p>Die Gemeinde Toblach weist darauf hin, dass während des Faschings viel Müll entsteht. Hauswände werden verschmutzt, welche nachher sehr aufwendig gereinigt werden müssen.<\/p><p>Deshalb verbietet der Bürgermeister das Mitführen und Verwenden von Spraydosen auf öffentlichen Flächen.<\/p><p>Die Ortspolizei kontrolliert dies, und bei Verstößen drohen Geldstrafen und die Beschlagnahmung der Dosen.<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225785225-852&sprache=1">Mitteilung des Bürgermeisters<\/a><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1531170&mode=T&width=640&height=480&t=1770884384&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="fasching spray"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225785220-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>