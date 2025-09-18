<p><br><\/p><p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass für Dienstag, den 23. September 2025, um 20:00 Uhr eine öffentliche Gemeinderatssitzung im Ratssaal der Gemeinde Toblach anberaumt wurde.<\/p><p><br>Die Sitzung wird über YouTube live gestreamt:<\/p><p>Link: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/youtube.com\/live\/GlxXtsjMPjs?feature=share">https:\/\/youtube.com\/live\/GlxXtsjMPjs?feature=share<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Wir weisen darauf hin, dass die nicht genehmigte Aufnahme und Verbreitung der Sitzung - auch in sozialen Medien - verboten ist und eine Verletzung des Datenschutzes laut EU-Verordnung 679\/2016 darstellt. Außerdem ist jede\/r auch selbst verantwortlich für alle Kommentare, die durch die Veröffentlichung \/ Weiterleitung der Aufnahme entstehen könnten.<\/p><p><br>DER BÜRGERMEISTER<br>Martin Rienzner<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225704896-852&sprache=1">Tagesordnung<\/a><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225644502-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>