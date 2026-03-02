<p><strong>Richtig säubern – richtig trennen – richtig recyclen - sparen<\/strong><br>Abfall- und Wertstoffsammlung im Pustertal<\/p><p><br><\/p><p><strong>Karton, Plastik, Tetra Pak und Co. stapeln sich in der Wohnung, die Mülleimer platzen aus allen Nähten und schon wieder ist eine Fahrt zum Recyclinghof nötig – wer kennt es nicht? Unser Alltagskonsum verursacht Müll und dieser Müll will entsorgt werden. Das Um und Auf für eine funktionierende und nachhaltige Abfallwirtschaft beginnt aber nicht im Recyclinghof, sondern zu Hause. Die saubere und richtige Trennung von Abfall ist die Basis, um Wertstoffe wiederverwerten und dem Ressourcenkreislauf zurückführen zu können. Das Gerücht, dass getrennter Müll im Recyclinghof dann doch wieder zusammengeführt würde, ist zwar eine angenehme Ausrede, um Mülltrennung zu umgehen, ist aber schlichtweg falsch.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Im Pustertal sind es die Umweltdienste der Bezirksgemeinschaft, welche sich um die Abwicklung der Abfallbewirtschaftung kümmern. Neben den Müllsammeldiensten umfasst diese auch die Führung verschiedener Entsorgungsanlagen (Mülldeponien, Bioabfallkompostwerk und Wertstoffzentrum Bruneck). Mit das Wichtigste, damit diese Entsorgungsanlagen funktionieren, ist <strong>saubere <\/strong>und <strong>richtige Mülltrennung<\/strong>. Denn im Pustertal – so wie in ganz Südtirol – gilt:<\/p><ul><li>alle getrennt gesammelten Wertstoffe werden getrennt erfasst,<\/li><li>getrennt transportiert,<\/li><li>getrennt in den Anlagen der Bezirksgemeinschaft zwischengelagert, und anschließend<\/li><li>getrennt in großen Transportfahrzeugen an spezialisierte Recyclingunternehmen übergeben.<\/li><\/ul><p>Nur durch sortenreine Qualität können Wertstoffe verwertet und verkauft werden, was zum einen die Umwelt schont und Energie spart und zum anderen Einnahmen generiert, was wiederum direkt zur Erhaltung niedriger Abfallgebühren beiträgt. Denn die Erlöse der verkauften Wertstoffe werden zu 100 Prozent an die Gemeinden, aus welchen die Wertstoffe angeliefert werden, gutgeschrieben. Im vergangenen Jahr waren es beispielsweise 1,25 Mio. Euro für fast 14 Tausend Tonnen Wertstoffe. Verunreinigte oder vermischte Sammlungen verringern den Verkaufswert und führen zu deutlich höheren Kosten in der Abfallwirtschaft.<\/p><p><strong>Die Verantwortung liegt also bei jeder und jedem einzelnen.<\/strong> Der Leiter der Umweltdienste, Herbert Steinwandter, betont: „Nur wer Abfall richtig und sauber trennt, trägt aktiv dazu bei, die Abfallwirtschaft in unserer Region so effizient und nachhaltig und die Kosten dafür so gering wie möglich zu halten.“ Wer noch dazu bereits beim Einkaufen darauf achtet, Verpackung zu vermeiden und unnötigen Konsum zu reduzieren, erhöht den eigenen Beitrag zum Umweltschutz um ein Vielfaches.<\/p><p><br><\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie in den Umweltdiensten der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter 0474 412980, <a data-fr-linked="true" href="mailto:umweltdienste@bzgpust.it">umweltdienste@bzgpust.it<\/a>.<\/p><p><br><br><img src="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1533464&mode=T&width=640&height=480&t=1772443993&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="richtige Mülltrennung"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225787536-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>