<p>Für die <strong>Sommerbetreuung <\/strong>sind v<strong>om 27.07.2026 bis 31.07.2026<\/strong> noch wenige Restplätze verfügbar.<\/p><p>Bei Interesse bitten wir um eine rasche Anmeldung per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@diekinderwelt.it">info@diekinderwelt.it<\/a>.<\/p><p>Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.toblach.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102810&detailonr=225785712-852">zum Artikel der Gemeinde<\/a>