<h3>🚨 Letzter Aufruf!<\/h3><p>Ab dem 3. August 2026 sind alle Identitätskarten im Papierformat ungültig – unabhängig vom Ablaufdatum.<\/p><p>❗ Gilt auch innerhalb Italiens, nicht nur für Reisen!<\/p><p>📞 Jetzt Termin beim Meldeamt sichern:<\/p><p>0471 \/ 864416 oder 864417<br><br><\/p><p>👉<strong> Kurz gesagt:<\/strong><\/p><p>Papier-Ausweis? Unbedingt rechtzeitig durch die elektronische Identitätskarte ersetzen!<\/p><p>Eine kurzfristige Ausstellung ist technisch nicht mehr möglich – bitte rechtzeitig handeln!<\/p><p><br><\/p><p>DAS MELDEAMTSTEAM<\/p><p><br><\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225776609-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>