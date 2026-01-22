<p>Liebe Traminerinnen und Traminer,<\/p><p>wir laden euch herzlich zu einem historischen Moment ein: Am <strong>Donnerstag, den 29. Jänner 2026<\/strong>, macht der offizielle Fackellauf der Olympischen Spiele Station in unserem Dorf.<\/p><p>Es ist eine einmalige Gelegenheit, das olympische Feuer hautnah in Tramin zu erleben und die besondere Atmosphäre der Spiele zu spüren.<\/p><p>Der Ablauf:<\/p><ul><li><strong>Start<\/strong>: 15:00 Uhr bei der Kellerei Tramin<\/li><li><strong>Route<\/strong>: Entlang der Weinstraße bis zum Friedhof<\/li><\/ul><p>Seid dabei, wenn die olympische Fackel durch unseren Ort getragen wird. Alle Bürgerinnen und Bürger, Groß und Klein, sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Augenblick gemeinsam zu erleben!<\/p><p><br><\/p><p>Gemeinde Tramin<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225782239-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>