<p>Der DIGI‑Point bleibt an den kommenden vier Wochenenden geschlossen. Die nächsten Beratungsstunden finden am <strong>30. Oktober<\/strong> und <strong>31. Oktober<\/strong> statt.<\/p><p>Die Beraterin Nadin Andergassen bittet um Verständnis. Mit Ende Oktober ist sie wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten da. <\/p><p>Freitag: 15 Uhr bis 18 Uhr<\/p><p>Samstag: 9 Uhr bis 12 Uhr<\/p><p>Nähere Infos <a href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225809225-559&sprache=1" target="_blank" data-detailonr="225809225" rel="noopener noreferrer">hier<\/a>!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225826501-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>