<p>Der Bürgermeister der Gemeinde Tramin a.d.W. teilt mit, dass interessierten Bürger mit dass der Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform kostenlos genutzt werden kann.<\/p><p>Unter folgenden Link können Sie sich anmelden: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform">hier<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225766469-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>