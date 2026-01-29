<h2>Mitteilung des Statistikamtes der Gemeinde Tramin an der Weinstraße<\/h2><p><br>Zur Zeit läuft im Gemeindegebiet im Auftrag des nationalen Statistikamtes folgende Erhebung (Zeitraum Jänner bis Mai 2026):<br><br><strong>Erhebung über die Lebensbedingungen der Haushalte (<abbr title="Europäische Union" data-glossar-onr="225289797-559">EU<\/abbr>-SILC) 2026<\/strong><br><br>Es wurden bzw. werden nur einige Familien bzw. Personen angeschrieben.<br><br>Die Datenerhebung erfolgt bei den Erhebungseinheiten mit Erhebern des vom <abbr title="Nationales Statistikamt">IST<\/abbr><abbr title="Nationales Statistikamt">AT <\/abbr>beauftragten Unternehmens, mittels einer Befragung in der Wohnung des Haushalts, (mit Verwendung eines <abbr title="Personalcomputers">PCs<\/abbr>) und durch Erheber, die die Haushalte telefonisch befragen.<br>Die gegebenen Antworten und Informationen unterliegen der statistischen Geheimhaltung und werden nicht zweckentfremdet.<br>Die ausgewählten Familien werden eingeladen, an den Befragungen teilzunehmen.<br>Für weitere Informationen können Sie sich gerne an die Verantwortliche des Statistikamtes, Anna Oberhofer, Telefonnummer <a href="tel:+390471864417">0471\/864417<\/a>, wenden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225783167-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>