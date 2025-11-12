<div tabindex="-1"><div data-message-author-role="assistant" data-message-id="ad43cd5f-8f38-47b3-8bda-e958fb11fde6" dir="auto" data-message-model-slug="gpt-5"><p data-start="0" data-end="138" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Am Donnerstag, den 20. November 2025, organisiert der Verein Ariadne eine Veranstaltung im Bereich der psychischen Gesundheit.<\/p><\/div><\/div><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225773328-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>