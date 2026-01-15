<p>Der Bürgermeister der Gemeinde Tramin a.d. W. gibt im Sinne des <abbr title="Artikel" data-glossar-onr="225289746-559">Art.<\/abbr> 2 der Verordnung zur Regelung für den Zugang zu den Wohnungen mit dem Dienst „Begleitetes Wohnen“ für Seniorinnen und Senioren im Alten- und Pflegeheim St. Anna bekannt, dass eine Wohnung für eine Person im Alten- und Pflegeheim St. Anna Tramin mit dem Dienst „Begleitetes Wohnen“ frei ist.<\/p><p><br><\/p><p>Interessierte können das Ansuchen innerhalb <strong>27.02.2026 -12:00 Uhr<\/strong> im Sekretariat der Gemeinde Tramin a.d.W. abgeben.<\/p><p><br><\/p><p>Die Gesuchsvorlage kann im Sekreteriat der Gemeinde Tramin a.d.W bei Sigrid Joppi (<a href="tel:+390471864422">0471\/864422<\/a>) während der Amtsstunden abgeholt oder mittels Email: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@gemeinde.tramin.bz.it">info@gemeinde.tramin.bz.it<\/a> angefordert werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781317-559&sprache=1">Kundmachung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225781315-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>