<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass alle Ämter der Gemeinde Tramin a.d.W. ab dem 15.05.2026 neue Öffnungszeiten haben und zwar: <br><br><\/p><ul style="list-style-type: circle;"><li>Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr<\/li><li>Dienstag Nachmittag von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr<\/li><li><strong>Mittwoch ist kein Parteienverkehr vorgesehen<\/strong>;<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225796866-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>