<p>Die Gemeinde Tramin an der Weinstraße gibt bekannt, dass in Durchführung des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 37 vom 27.01.2025 und in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen ausgeschrieben wird und zwar zur Besetzung von 1 Stelle mit Vollzeitarbeitsverhältnis 100 % (38 Wochenstunden) als Verwaltungsassistent\/in, 6. Funktionsebene, mit unbefristetem Vertrag.<br><br>Letzter Abgabetermin für das Einreichen der Gesuche: <strong>30.01.2026 - 10:00 Uhr<\/strong><\/p><p><br><\/p><ul><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781185-559&sprache=1" title="Kundmachung">Kundmachung<\/a><\/li><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781189-559&sprache=1" title="Zulassungsgesuch">Zulassungsgesuch<\/a><\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225781155-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>